Malavita e politica, il Cub di Benevento aderisce alla mobilitazione di Libera (Di martedì 28 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – La CUB (Confederazione Unitaria di Base) aderisce alla manifestazione promossa dalla Associazione Libera che si terrà a Benevento, mercoledì 29 gennaio alle ore 18,00, con raduno davanti al palazzo della Regione in via Santa Colomba. Si tratta della prima tappa di una mobilitazione per Liberare la città dalle collusioni tra Malavita e politica. La CUB conferma la propria disponibilità ad ospitare presso la propria sede in via Vitelli, 90 al rione Libertà, l’Osservatorio su Criminalità e Corruzione a Benevento, promosso dalla associazione AltraBenevento ed aperto a tutti gli interessati. L'articolo Malavita e politica, il Cub di Benevento aderisce alla mobilitazione di Libera proviene da Anteprima24.it. anteprima24

