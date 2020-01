Maiori, perdita nella condotta: lavori senza sosta per ripristinare l’erogazione (Di martedì 28 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoSta per terminare a Maiori il disagio che ha lasciato la cittadina della costiera amalfitana per l’intera giornata di oggi senza acqua. Una grossa perdita sulla condotta ha reso necessaria l’interruzione dell’erogazione idrica ad horas, senza nessun preavviso per la popolazione costretta a fronteggiare l’emergenza. Il disagio è proseguito per l’intera giornata. L’intervento di riparazione ha richiesto più tempo del previsto a causa della posizione particolarmente difficile da raggiungere del punto in cui si è verificata la perdita nella condotta. Gli operai hanno lavorato interrottamente per tentare di risolvere il prima possibile il problema. L'articolo Maiori, perdita nella condotta: lavori senza sosta per ripristinare l’erogazione proviene da Anteprima24.it. anteprima24

