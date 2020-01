Mafie, Libera lancia una nuova rivista d’informazione. Don Ciotti: “È il progetto di tutti noi. Risvegliamo le coscienze con la cultura” (Di martedì 28 gennaio 2020) “La conoscenza è la via maestra del cambiamento. E la cultura dà la sveglia alla coscienza”. Con queste parole Don Luigi Ciotti, alla sede della Federazione nazionale della stampa italiana a Roma, lancia il progetto “La via Libera”, una nuova rivista d’informazione bimestrale e un sito web con inchieste, con interviste, editoriali, inchieste e approfondimenti per parlare di lotta alle Mafie. Per questo, sottolinea l’attivista che sarà anche direttore editoriale del periodico, “questo progetto deve essere di tutti noi”. Dopo un elogio alla magistratura impegnata, Don Ciotti ricorda che ancora ci sono “inquietanti zone d’ombra”, sottolineando che è quindi necessaria “una rivoluzione della politica, nel senso del servizio al bene comune”, per “risanare la democrazia malata”. In questo senso è ... ilfattoquotidiano

