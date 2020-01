M5S, il ministro Alfonso Bonafede è il nuovo capo delegazione al governo (Di martedì 28 gennaio 2020) M5S, il ministro Alfonso Bonafede è il nuovo capo delegazione al governo Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede è stato eletto per capo delegazione del M5S al governo e andrà a sostituire Luigi Di Maio, ex capo politico, come referente per il Movimento. Lo riporta l’agenzia Ansa. L’elezione del Guardasigilli è avvenuta per acclamazione nel corso della riunione dei ministri e sottosegretari pentastellati a Palazzo Chigi, iniziata intorno alle 20.30. Dopo Di Maio e gli altri componenti M5s del governo sono arrivati negli uffici della Presidenza del Consiglio a Largo Chigi anche il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede e i ministri Stefano Patuanelli, Nunzia Catalfo nonché il viceministri e capo politico del M5s Vito Crimi. L’altro nome che circolava come nuovo possibile capo delegazione del Movimento Cinque Stelle era quello del ministro per lo Sviluppo ... tpi

LaCastelliM5s : Nel bilancio dello Stato per il 2020 abbiamo previsto quasi 9 miliardi di euro per il settore della Giustizia. Sen… - fattoquotidiano : PARTITO IL DIALOGO TRA M5S E SARDINE Telefonate e chiacchierate informali con vari esponenti politici: a breve l'in… - lucianonobili : Rispettiamo le difficoltà del #M5S e non entriamo nelle loro vicende. Ma per @ItaliaViva è fondamentale che #DiMaio… -