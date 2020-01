M5s, Alfonso Bonafede è il nuovo capo delegazione del Movimento al governo (Di martedì 28 gennaio 2020) È il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede il nuovo capo delegazione del M5S al governo. L’elezione è avvenuta dopo che Luigi Di Maio si è dimesso da capo politico del Movimento 5 stelle, nominando Vito Crimi suo successore. Subito dopo le dimissioni di Di Maio, era circolato il nome di Stefano Patuanelli come capo delegazione, ma nelle ultime ore era iniziato a diventare sempre più certo che la scelta sarebbe finita su Bonafede o Spadafora. Leggi anche: Salvini al citofono, il ragazzo accusato gli fa causa: «Violazione della privacy, della dignità e della vita privata»Berlusconi, autogol social: «Centrodestra competitivo nella roccaforte della sinistra». Ma lì Fi ha preso il 2,5%Effetto B: sulla mappa di YouTrend la scia di Bonaccini lungo la via Emilia L'articolo M5s, Alfonso Bonafede è il nuovo capo delegazione del Movimento al governo proviene da Open. open.online

