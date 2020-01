Luna Nera, la serie italiana di Netflix con le "streghe che non stanno un passo indietro" per Francesca Comencini (Di martedì 28 gennaio 2020) Presentazione ricca di ospiti a Roma per Luna Nera, terza serie tv originale italiana di Netflix, prodotta da Fandango e in arrivo sulla piattaforma in tutto il mondo il 31 gennaio. Dopo la Roma criminale di Suburra e quella degli adolescenti tormentati di Baby, Netflix con Luna Nera si sposta nel XVII toccando un genere poco battuto in Italia ma molto amato come quello del fantasy, con l'adattamento del romanzo “Le città Perdute. Luna Nera” scritto da Tiziana Triana e pubblicato da Sonzogno Editore.Nell'Italia del XVII secolo Ade, una levatrice di 16 anni, dopo la morte di un neonato, viene accusata di stregoneria. Decide così di scappare trovando rifugio in una comunità di sole donne che vivono al limitare del bosco. Qui dovrà fare una scelta, tra l'amore impossibile per Pietro, figlio del capo dei Benandanti i cacciatori di streghe, o l'adempimento del suo vero destino, una minaccia ... blogo

Notiziedi_it : Luna nera, serie fantasy al femminile – Ultima Ora - CorriereQ : Luna nera, serie fantasy al femminile - mariagiorgiavit : ?? #LunaNera, 3^ serie originale italiana @NetflixIT, produzione @fandangoweb, sarà disponibile dal #31gennaio su… -