L’ultima stagione di Shameless passa dal ritorno di Fiona a casa Gallagher e dai Gallavich? (Di martedì 28 gennaio 2020) Siamo ancora tutti emozionati per il finale della decima stagione di Shameless e più i giorni passato e più ci si chiede cosa ancora non abbiamo visto in questi anni e cosa possa esserci al centro della già annunciata undicesima e ultima stagione in onda proprio nei prossimi mesi negli Usa. A rispondere a queste domande ci ha pensato lo showrunner John Wells che a TvLine ha raccontato come è stato mettere insieme il finale della decima stagione e pensare all'ultima, quella che chiuderà per sempre una serie cult come Shameless.Non sarà facile trovare un finale che possa accontentare tutti anche se, in parte, il miracolo c'è già stato con Ian e Mickey portando sullo schermo una delle storie d'amore più belle e complicate degli ultimi anni in tv. Ma cosa li attende adesso? Siamo sicuri che la loro vita da sposati non sarà rose e fiori ma c'è già chi pensa ad un figlio per il loro ... optimaitalia

niallismyanchor : Domani vedo l’ultima della 1 stagione di sex educations e AAAAA non pensavo lo avrei adorato cosi tantooo - ValeBolly_ : Sembrerà una cazzata,ma guardando l’ultima puntata della 3a stagione de #LaCasadiCarta ho adorato l’amore che prova… - proudofmila : sto aspettando l’ultima stagione di bojack come fosse l’unico avvenimento importante di tutta quanta la mia vita -