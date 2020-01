Luigi Berlusconi sposerà Federica Fumagalli/ Nozze in estate ma dettagli top secret (Di martedì 28 gennaio 2020) Luigi Berlusconi sposerà Federica Fumagalli: lo scoop nell'ultimo numero di 'Chi'. Nozze in estate per il figlio dell'ex premier ma dettagli top secret ilsussidiario

_DAGOSPIA_ : LUIGI BERLUSCONI SI SPOSA IN ESTATE CON LA STORICA FIDANZATA FEDERICA FUMAGALLI. LO SCOOP DI CHI… - AgenziaOpinione : settimanale “ Chi “: « LUIGI BERLUSCONI SPOSERÀ la storica fidanzata FEDERICA FUMAGALLI IN ESTATE »… - zazoomnews : Fiori d’arancio nella famiglia di Silvio Berlusconi: si sposa il figlio Luigi. Chi è la fortunata… -