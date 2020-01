Luigi Berlusconi sposa Federica Fumagalli in estate (Di martedì 28 gennaio 2020) Luigi Berlusconi sposa Federica Fumagalli. Secondo le ultime indiscrezioni il figlio più piccolo dell’ex premier e Veronica Lario sarebbe pronto a convolare a nozze con la storica fidanzata. Il matrimonio verrà celebrato la prossima estate e sarà l’occasione per vedere tutta la famiglia Berlusconi riunita. La grande proposta sarebbe arrivata a Natale e i preparativi sarebbero già in corso, con la ristrutturazione della villa di via Rovani di Berlusconi, dove la coppia andrà a vivere. Federica, esperta in pubbliche relazioni, è infatti incinta del primo figlio di Luigi Berlusconi. La coppia è legata da ben nove anni e ha sempre vissuto l’amore lontano dai riflettori e dai gossip. Prima l’incontro avvenuto alla Bocconi di Milano, frequentata da entrambi, poi un colpo di fulmine e un amore che dura ancora oggi. Una love story cresciuta con il tempo e che presto farà ... dilei

