Luigi Berlusconi sposa Federica Fumagalli: ecco dove andrà a vivere la coppia (Di martedì 28 gennaio 2020) Luigi Berlusconi il figlio più piccolo del Cavaliere, sposerà presto Federica Fumagalli. A rivelare la notizia il settimanale Chi, nel numero in edicola da domani, mercoledì 29 gennaio 2020. L’ultimo genito dell’ex premier Silvio Berlusconi e di Veronica Lario convolerà a nozze la prossima estate. La fortunata è la storica fidanzata del giovane, Federica Fumagalli, esperta in pubbliche relazioni. I due stanno insieme da quasi nove anni: un amore nato nel lontano 2012 all’Università Bocconi di Milano, il prestigioso ateneo frequentato dal rampollo di casa Berlusconi, che dopo gli studi ha fatto esperienza in società finanziarie. Oggi questi si occupa, infatti, di investimenti in start up. Luigi Berlusconi sposa Federica Fumagalli: ecco dove andrà a vivere la coppia Luigi e Federica Fumagalli presto sposi: l’annuncio arriva dalle pagine del settimanale Chi. La ... urbanpost

Qangaceiro : RT @ilmessaggeroit: #luigi berlusconi sposa Federica Fumagalli: le nozze quest'estate - ilmessaggeroit : #luigi berlusconi sposa Federica Fumagalli: le nozze quest'estate - GiancarloMoroni : @tw_luigi Mah... Finché lo fanno blaterare delle solite rasi fatte in ogni TV Radio & C. sarà sempre nella condizio… -