Louis Nirenberg è morto: biografia e carriera, chi era il matematico (Di martedì 28 gennaio 2020) Louis Nirenberg è morto: biografia e carriera, chi era il matematico A pochi giorni di distanza dalla morte del campione NBA Kobe Bryant, è morto un altro cittadino americano illustre. matematico nato ad Hamilton in Canada il 25 febbraio 1925 naturalizzato stutunitense, è morto il 26 gennaio a New York l’illustre matematico Louis Nirenberg. Un uomo che ha dedicato praticamente tutta la sua vita allo studio ed in particolar modo alla matematica. Laureatosi in matematica e fisica alla Mc Gill University di Montreal nel 1945, Nirembreg si è trasferito a New York, dove ha studiato alla New York University (l’attuale Courant Institute of Mathematical Sciences fondato da Richard Courant) dove ha conseguito il dottorato in matematica nel 1949 e in cui dal 1958 è stato professore di matematica fino alla pensione. Louis Nirenberg è morto, una carriera contraddistinta da ... termometropolitico

