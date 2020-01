Loki 2: trama, cast e anticipazioni serie tv. Quando esce (Di martedì 28 gennaio 2020) Loki 2: trama, cast e anticipazioni serie tv. Quando esce Uno dei titoli in produzione per la nuova piattaforma Disney+ riguarda il Marvel Cinematic Universe: stiamo parlando di Loki. Disney ha deciso di andare a tutta birra per poter competere contro i mostri dello streaming del calibro di Netflix e Amazon Prime Video e l’ha deciso di farlo sfruttando il tema dei supereroi, che vanta di un ampissimo bacino d’utenza. Lo stesso Tom Hiddleston, attore protagonista di Loki nelle saghe cinematografiche, si è dichiarato entusiasta del progetto e ha esposto alcune indiscrezioni su ciò che probabilmente ci aspetta all’uscita della serie: il suo è un personaggio estremamente complesso, intelligente, ma bizzarro e il punto di forza di questo nuovo show sarà non solo quello di dare un quadro completo del Dio dell’Inganno, ma anche quello di connettersi a più vie con ... termometropolitico

