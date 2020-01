LIVE Sport, DIRETTA 28 gennaio: tutte le notizie di oggi in tempo reale (Di martedì 28 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tutto lo Sport e gli eventi del 28 gennaio: orari e programma Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di tutti gli eventi Sportivi in programma oggi, martedì 28 gennaio 2020. Si prospetta una giornata ricca di Sport nella quale non ci si annoierà di certo. Fari puntati sugli Australian Open 2020 di tennis. A Melbourne Park l’ambiente si scalderà e le vedette cercheranno di prendersi la scena. E’ il caso di Roger Federer e di Novak Djokovic. Lo svizzero (n.3 del mondo) se la vedrà sul campo della Rod Laver Arena contro il “giustiziere degli italiani” Tennys Sandgren, che quando si cimenta sui campi australiani è sempre un insidia. Non potrà permettersi distrazioni l’elvetico, disposto a centrare la semifinale e pronto ad affrontare il vincente della sfida tra Nole e Milos Raonic. Il serbo dovrà tenere ... oasport

SkySport : #Eriksen all’Inter, visite mediche a Milano: la giornata di oggi LIVE - GenovaOn : Notizie sul trasferimento di Man Utd LIVE: aggiornamento di Bruno Fernandes, apertura del boss sportivo, piano Wood… - HubbUKSport : Aston Villa v Leicester City latest - Carabao Cup semi-final, second leg #AVFC -