LIVE Sport, DIRETTA 28 gennaio: Schwarz comanda a Schladming, Alaphilippe si ritira dalla Vuelta San Juan, Hamilton rinnova? (Di martedì 28 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tutto lo Sport e gli eventi del 28 gennaio: orari e programma 20.44 FORMULA UNO – Lewis Hamilton sembra ormai destinato al rinnovo con la Mercedes. L’inglese vuole un quadriennale a 55 milioni di euro a stagione. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 20.22 BASKET – Brindisi perde ancora ed è eliminata dalla Champions League CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 20.17 RUGBY – Sabato scatta il Sei Nazioni 2020. La Francia si annuncia come la grande incognita del torneo CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 20.02 TENNIS – La preview della giornata di domani agli Australian Open. Thiem ci prova contro il numero uno Nadal, Zverev deve fare attenzione a Wawrinka CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 19.44 BASKET – Preolimpico di Belgrado. Andiamo a conoscere quali potrebbero essere i nostri convocati CLICCA QUI PER LA ... oasport

SkySport : #Eriksen all’Inter, visite mediche a Milano: la giornata di oggi LIVE - SkySport : #Milan-#Torino, formazioni ufficiali e risultato in diretta LIVE dei quarti di #CoppaItalia - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Milan-Torino 0-0, Coppa Italia calcio: si comincia, Rebic e Piatek contro Verdi e Belotti -