LIVE Sport, DIRETTA 28 gennaio: il Milan supera il Torino, Kristoffersen vince a Schladming, vincono Sassari e Civitanova (Di mercoledì 29 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tutto lo Sport e gli eventi del 28 gennaio: orari e programma 23.51 CALCIO – Andiamo a rivedere gli highlights di Milan-Torino 4-2, sei gol e tantissime emozioni a San Siro CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 23.49 SCI ALPINO – Le dichiarazioni di Simon Maurberger dopo il quinto posto sulla Planai. "Ho dato tutto quello che avevo nella seconda manche" CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 23.46 SCI ALPINO – Le parole di Alex Vinatzer dopo lo slalom di Schladming "la ragazza non l'ho nemmeno vista" CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 23.35 BASKET – La serata delle formazioni italiane di Eurolega, Zandalasini sugli scudi CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 23.23 CALCIO – Il Milan supera il Torino con il punteggio di 4-2 dopo i tempi supplementari e vola in semifinale di Coppa Italia

