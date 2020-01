LIVE Sci alpino, Slalom Schladming 2020 in DIRETTA: ottimo 6° Vinatzer con pista rovinata, 10° Gross. Dalle 20.45 la seconda manche (Di martedì 28 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.38: Fuori anche l’austriaco Digruber 18.37: Esce di scena Simonet nella seconda parte della pista 18.35: Tanti errori per il belga Marchant che conclude al 25mo posto a 2″96 e regala una chance a Noel 18.34: Il croato Rodes è il primo a finire alle spalle di Noel, 24mo a 2″89 da Schwarz 18.32: perde progressivamenmte l’azzurro Maurberger che si inserisce in 14ma posizione a 1″65 dalla vetta. Ci sarà nella seconda manche e potrà provare a recuperare 18.31: Maurberger all’intermedio ha un ritardo di 76 centesimi 18.30: Grande gara dello svedese Jakobsen che si inserisce all’undicesimo posto con 1″47 di ritardo, tre quarti di gara da top ten poi ha subito la parte finale. Ora Maurberger 18.28: Prova non straordinaria dell’austriaco Gstrein che chiude a 2″07 dalla testa ed è ... oasport

