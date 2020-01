LIVE Sci alpino, Slalom Schladming 2020 in DIRETTA: Noel in rimonta, Maurberger e Vinatzer da top ten. Out Gross (Di martedì 28 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA PRIMA MANCHE: 6° VINATZER, 10° GROSS 21.38: Lo svizzero Yule è primo! Nonostante abbia perso un secondo e mezzo in questa seconda manche mantiene 16 centesimi di vantaggio. Non una grande manche dell’elvetico ma quanto basta per puntare al podio 21.37: All’intermedio Yule ha un vantaggio enorme: 1″34 21.36: Errore nella seconda parte del norvegese Foss-Solevaag che chiude al sesto posto a 36 centesimi da Noel 21.35: Riparte la gara, Foss-Solevaag all’intermedio ha un vantaggio di 87 centesimi 21.32: E’ terzo Alex Vinatzer con 13 centesimi di ritardo. Incredibile l’accaduto! Una ragazza seminuda ha superato il traguardo mezzo secondo prima di Vinatzer ed era scattata la fotocellula con 56 centesimi di vantaggio per l’azzurro, che invece è ha perso ancora qualcosa nel finale ed è ... oasport

