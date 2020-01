LIVE Sci alpino, Slalom Schladming 2020 in DIRETTA. Bravo Vinatzer: è sesto! Schwarz fa impazzire il tifo austriaco. Bene Gross, inforca Razzoli (Di martedì 28 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.22: Subito fuori lo svizzero Nef che aveva fatto molto bene nelle ultime gare 18.20: Prova poco aggressiva del francese Grange che conclude con un ritardo di 2″34: 18mo, comunque davanti a Noel, la cui qualificazione inizia ad essere a rischio 18.19: Nooooooo!!!! Inforca a poche porte dal traguardo Razzoli quando era lanciato verso un risultato da 11/12ma posizione 18.18: Razzoli all’intermedio ha un ritardo di 57 centesimi 18.17: Bravo Stefano Gross che chiude al decimo posto con un ritardo di 1″44 da Schwarz. Molto bene nel muro e discreto nel tratto finale. Ora Razzoli 18.16: Gross all’intermedio è in ritardo di 77 centesimi. Deve limitare i danni in fondo 18.15: Tante sbavature per Strasser che chiude 13mo a 1″83 da Schwarz. Ora Gross 18.15: Strasser all’intermedio subisce un ritardo di 1″02. ... oasport

