LIVE Milan-Torino 2-2, Coppa Italia calcio in DIRETTA: pareggio di Calhanoglu da fuori area! (Di martedì 28 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 95′ Strepitoso miracolo di Sirigu che vola su un tiro di collo pieno di Ibrahimovic. 94′ Leao se ne va sulla sinistra e mette in mezzo per Ibrahimovic che manca incredibilmente il gol della vittoria a due passi dalla porta. 92′ Goooooooooooooooooooooooool, Calhanogluuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu, con un tiro da fuori area deviato da Djidji i rossoneri acciuffano il pareggio nel finale, Milan-Torino 2-2. 91′ Ci saranno cinque minuti di recupero. 89′ fuori Berenguer e dentro Millico per il Torino. 87′ Contropiede del Torino che non va a buon fine con Berenguer che sbaglia il passaggio finale a Belotti. 85′ fuori Bremer e dentro Djidji per il Torino. 84′ fuori Krunic e dentro Calhanoglu per il Milan. 82′ Tiro da fuori area di Ibrahimovic che colpisce male facendo finire la palla fuori dallo ... oasport

