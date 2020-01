LIVE Milan-Torino 1-1, Coppa Italia calcio in DIRETTA: pericoloso Verdi con una punizione dal limite! (Di martedì 28 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 56′ Pestone di Romagnoli che non viene visto dall’arbitro, Belotti resta momentaneamente a terra. 54′ punizione di Verdi che crea il panico dentro l’area di rigore del Milan, in qualche modo la difesa riesce a spazzare. 52′ Kjaer in ritardo su Berenguer, si prende il giallo per il fallo. 50′ Krunic ci prova ancora una volta da fuori area, ma il pallone sorvola di nuovo la traversa. 48′ Secondo tempo iniziato sul canovaccio tattico del primo tempo, Milan che comanda il gioco e il Torino che agisce in contropiede. 46′ Inizia la ripresa! 21.35 Buon Milan con Rebic e Theo Hernandez abbastanza attivi che creano parecchie occasioni ma un contropiede del Torino con Bremer rimette in pari l’iniziale vantaggio di Bonaventura. A tra poco per il secondo tempo. 45′ Fine primo tempo, ... oasport

