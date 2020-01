LIVE Milan-Torino 1-1, Coppa Italia calcio in DIRETTA: finisce il primo tempo in pareggio! (Di martedì 28 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.35 Buon Milan con Rebic e Theo Hernandez abbastanza attivi che creano parecchie occasioni ma un contropiede del Torino con Bremer rimette in pari l’iniziale vantaggio di Bonaventura. A tra poco per il secondo tempo. 45′ Fine primo tempo, Milan-Torino 1-1. 43′ Punizione di Bennacer che cerca di trovare Piatek dentro l’area di rigore ma il pallone è troppo lungo. 41′ Rebic attraverso lo stop orientato arriva al tiro, Sirigu con i piedi riesce a respingere. 39′ Krunic prova il tiro da fuori area, pallone alto sopra la traversa. 37′ Rischia l’espulsione Rebic per una gomitata a centrocampo su Izzo. 35′ Gooooooooooooooooooool, Bremerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr, Bremer apre e chiude l’azione che parte della difesa dialoga con Verdi che gli serve l’assist vincente davanti Donnarumma, ... oasport

