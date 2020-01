LIVE Federer-Sandgren 6-3 2-6 2-6 7-6 1-0, Australian Open 2020 in DIRETTA: si va al quinto set! Federer ha annullato 7 match point (Di martedì 28 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Sandgren si salva a rete. 30-40 Palla break Federer! 30-30 Prima vincente dell’americano. 0-30 Risposta vincente di Federer. 1-0 Lo svizzero conquista il primo game. 40-15 Ace di Federer. 30-0 Prima vincente dello svizzero. SI VA AL QUINTO SET! Incredibile quarto set vinto da Roger Federer. Impresa epica dello svizzero, che annulla sette match point. 10-8 Federer VINCE IL TIE-BREAK! 9-8 SET POINT Federer! 8-8 Ace di Sandgren. 8-7 Servizio e smash per Federer! 7-7 Federer annulla anche questo! 6-7 Match point ancora per Sandgren. 6-6 Federer! Eroica difesa dello svizzero che poi trova il passante. 5-6 Prima vincente di Federer, ma ora serve Sandgren. 4-6 Sandgren mette in rete il rovescio. 3-6 Ace di Sandgren! Tre match point consecutivi. 3-5 Prima vincente dell’americano. 3-4 Brutto errore di Federer. 3-3 Si cambia ... oasport

PushorFold : Tanto non la porta a casa...ma se la porta a casa dopo un 4 set così... @rogerfederer ?????? #7matchpointannullati… - zazoomnews : LIVE Federer-Sandgren Australian Open 2020 in DIRETTA: 6-3 2-6 1-4 lo svizzero con evidenti problemi alla schiena -… - zazoomblog : LIVE Federer-Sandgren Australian Open 2020 in DIRETTA: 6-3 2-6 2-5 lo svizzero con evidenti problemi alla schiena -… -