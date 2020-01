LIVE Dinamo Sassari-Hapoel Holon, Champions League basket 2020 in DIRETTA: palla a due al PalaSerradimigni (Di martedì 28 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:30 Toccante tributo del PalaSerradimigni, che scoppia in un fragoroso applauso alla visione del video tributo per l’indimenticabile campione gialloviola. 20:25 Presentazione delle squadre in corso, pochi minuti alla palla a due. 20:20 Dieci minuti circa all’inizio del match, che sarà diretto dall’ucraino Sergii Zashchuk, dallo svedese Apostolos Kalpakas e dal serbo Vladimir Jevtovic. Prima della palla a due al PalaSerradimigni sarà trasmesso un video tributo in memoria della leggenda Kobe Bryant, scomparso tragicamente insieme alla figlia tredicenne e ad altre 7 persone in un incidente in elicottero due giorni fa; i giocatori indosseranno delle sovramaglie celebrative e verrà osservato un minuto di silenzio prima della palla a due. 20:15 Si affrontano due tra le formazioni con gli attacchi più prolifici ... oasport

