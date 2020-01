LIVE Dinamo Sassari-Hapoel Holon 83-73, Champions League basket 2020 in DIRETTA: i sardi dominano l’ultimo quarto e battono gli israeliani (Di martedì 28 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22:22 Termina qui la nostra DIRETTA LIVE, grazie per aver seguito OA Sport, buona serata e appuntamento alla prossima DIRETTA! 22:21 Bel successo per la Sassari che condanna gli israeliani all’eliminazione; dopo essere stata rimontata due volte da un vantaggio in doppia cifra, la squadra di Pozzecco ha fatto il parziale decisivo ad inizio quarto periodo. Doppia doppia per Evans con 17 punti e 10 rimbalzi, 11 con 8 per Pierre e 10+8 per Coleby; il migliore degli ospiti è Foster, che chiude con 23 punti e 8 rimbalzi. Termina qui sulla tripla finale di Gentile!! Sassari-Hapoel Holon 83-73 Foster sbaglia dalla lunga distanza e per la Dinamo arriva la vittoria numero 10 in questa Champions! 80-73 2/2! Foster abbocca nella finta di Gentile che si guadagna due liberi che potrebbero mettere una seria ipoteca al successo Dinamo. Ultimo minuto ... oasport

