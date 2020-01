LIVE Dinamo Sassari-Hapoel Holon 55-45, Champions League basket 2020 in DIRETTA: tentano l’allungo i sardi (Di martedì 28 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 61-56 Ottimo taglio dinamico centrale di Cline che evita la stoppata di Coleby per il -5. 61-54 2/2 per il classe 1989. 59-54 Bilan a bersaglio contro Alexander, il quale commette poi fallo sullo stesso croato nell’azione successiva, mandandolo in lunetta. Poco più di 2′ al termine del terzo quarto. 57-54 Segna il libero, il parziale ospite è di 7-0. 57-53 Cline segna col fallo di Vitali! 57-51 Altro contropiede ospite e la stoppata di Pierre è irregolare sul tentativo di appoggio di Cline. Pozzecco ferma il gioco. 57-49 Harrush taglia in back door bucando la difesa. 57-47 Nuovo +10 Dinamo. Liberi per Evans su fallo di Pnini con gli israeliani già ampiamente in bonus a poco più di 4′ dal termine. 55-47 Ohayon scappa via a Spissu e chiude col lay up mancino. Sbaglia il libero aggiuntivo. 55-45 Cline segna col fallo in campo ... oasport

