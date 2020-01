LIVE Civitanova-Budejovice 3-1, Champions League volley in DIRETTA: la Lube fatica ma alla fine vince ed ipoteca i quarti di finale! (Di martedì 28 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Orario, programma e streaming 22:25 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questo match e vi augura un buon proseguimento di serata. 22:24 Questa la situazione del gruppo A: 1. Civitanova 12p 2.Trento 5p (una partita in meno) 3. Budejovice 2p 4. Fenerbahce 2p (una partita in meno) 22:22 La Lube ha faticato più del previsto, ma alla fine è riuscita a portarla a casa. Con questo risultato Civitanova è ormai certa dei quarti di finale, o come prima, o come una delle migliori seconde. 25-19 La chiude Massari con un mani-out da posto quattro! 24-19 Primo tempo di Ondrovic. 24-18 Rychlicki regala sei set-point ai suoi! 23-18 Fortunatamente sbaglia dai nove metri Fila. 22-18 Parallela per Sotola, bisogna chiudere. 22-17 Terzo errore consecutivo, questa volta a sbagliare è stato Bruno. 22-16 Ricambia il favore Sotola. 21-16 ... oasport

zazoomnews : LIVE Civitanova-Budejovice 2-0 Champions League volley in DIRETTA: secondo set in scioltezza per la Lube! -… - zazoomnews : LIVE Civitanova-Budejovice 2-1 Champions League volley in DIRETTA: una Lube sprecona regala un set ai cechi -… - zazoomnews : LIVE Civitanova-Budejovice Champions League volley in DIRETTA: impegno morbido per i marchigiani contro i cechi -… -