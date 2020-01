LIVE Civitanova-Budejovice 25-21, Champions League volley in DIRETTA: bella reazione nel primo set per la Lube! (Di martedì 28 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Orario, programma e streaming 2-0 Kovar prima difende e poi mette giù una parallela millimetrica. 1-0 Si riparte con un bel primo tempo di Bieniek. 25-21 Muroooooo di Juantorena su Sotola!!! bella reazione per i ragazzi di Fefè De Giorgi. 24-21 Rychlicki regala tre set-point ai suoi. 23-21 Out la battuta di Michalek. 22-21 Passa in mezzo al muro Fila. Nel frattempo Juantorena ha preso il posto di Massari. 22-20 Diagonale di Kovar da posto due, che adesso se ne va al servizio. 21-20 purtroppo ricambia il favore D’Hulst. 21-19 Il regista spagnolo sbaglia la battuta, bene. 20-19 De Amo vince un contrasto a rete con D’Hulst. 20-18 Aceeeeee di Simon, gran primo set per il cubano! 19-18 Secondo time-out per il Budejovice. 19-18 Kovar sfrutta un errore in ricezione di Michalek, Civitanova passa avanti. 18-18 Sbaglia in attacco Sotola, ... oasport

