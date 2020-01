LIVE Civitanova-Budejovice 0-0, Champions League volley in DIRETTA: si parte! (Di martedì 28 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Orario, programma e streaming 1-0 Si parte con una sette di Bieniek. 20:29 Questa invece quella della Lube: Rychlicki, Massari, Kovar, Simon, Bieniek, D’Hulst e Balaso. 20:28 Questa la formazione del Budejovice: Mach, Michalek, De Amo, Fila, Sotola, Todua e Krystof. 20:26 Riscaldamento terminato, a breve la presentazione dei sestetti. 20:23 Ricordiamo che a raggiungere i quarti di finale saranno solo le prime dei rispettivi gruppi, più le tre migliori seconde. 20:20 La formazione ceca, invece, sembra ormai spacciata in ottica passaggio del turno, la vittoria al tie-break contro il Fenerbahce non basta, viste le due sconfitte contro le corazzate italiane. 20:17 I ragazzi di Fefè De Giorgi vengono da un successo convincente contro Trento, ci si aspettava tanto dal derby, invece la partita è stata dominata in lungo e in largo dai ... oasport

zazoomblog : LIVE Civitanova-Budejovice Champions League volley in DIRETTA: impegno morbido per i marchigiani contro i cechi -… - OA_Sport : LIVE Civitanova-Budejovice, Champions League volley in DIRETTA: impegno morbido per i marchigiani contro i cechi - Macypt11 : RT @VolleyLube: ??Game Day!???? . ??????Cucine Lube Civitanova??Ceske Budejovice???? ??Leg 4-CEV Champions League ?ore 20.30 ??Eurosuole Forum-Civitan… -