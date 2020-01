L'Italia non è l’Emilia Romagna. Spetta alla sinistra fare in modo che ci somigli sempre più (Di martedì 28 gennaio 2020) L’Italia ha un cuore rosso che batte. E batte forte.Il voto di ieri andrà sviscerato nel profondo, ma sono convinto che ci siano alcuni semplici messaggi da cogliere nell’immediato, e di cui fare tesoro.Con buona pace di chi per anni, o negli ultimi mesi, ha teorizzato il contrario, destra e sinistra esistono, e sono più radicate che mai.Come è già accaduto in passato, ancora una volta le urne hanno bocciato chi ha fatto del voto un referendum su se stesso. In Emilia vince la piazza sul capitano. Un popolo, mobilitato e unito, su un singolo. L’uomo solo al comando perde, e perde male. La sinistra, dunque, abbia le porte aperte a tutti e nessuno seduto a capotavola.Oltre la narrazione, Salvini non è invincibile. Nelle urne, ieri, ha perso due volte. Perde in Emilia dove fino a venerdì annunciava una vittoria strabordante, ma il ... huffingtonpost

