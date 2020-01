L’Isochimica miete una nuova vittima: è la numero ventinove (Di martedì 28 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoAvellino – L’Isochimica miete una nuova vittima. Nella giornata di oggi è venuto a mancare un nuovo dipendente della “fabbrica dei veleni” di Elio Graziano. Il 66enne aveva lavorato in fabbrica tra il 1983 e il 1988, proprio nel periodo in cui si contato più ammalati tra gli operai. “Mentre questa gente muore, tra l’indifferenza generale, chi ha il dovere costituzionale di garantire la verità continua ad ostacolare e soffocare la loro legittima sete di giustizia, trasformando un processo, iniziato tardi e macroscopicamente parziale, in una farsa, infatti pochi giorni fa è stata rinviata l’ennesima udienza perché presso l’aula bunker del tribunale di Napoli i riscaldamenti era spenti per la mancanza del combustibile, in una giornata non particolarmente fredda. Noi temiamo che la lunga opera di insabbiamento iniziata trenta anni ... anteprima24

