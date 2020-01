L’Irpinia con Marrero alla Sharing Art Biennale del Tirreno (Di martedì 28 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutodi Edoardo Sirignano Avellino – Sambad Annabel Marrero, atripaldese con origini cubane, partecipa al contest dedicato agli artisti che intendono condividere le proprie opere sul mondo del web. L’artigiana, che ha un proprio laboratorio nella Valle del Sabato, si distingue per i suoi progetti realizzati insieme ai bambini, veri protagonisti della sua officina. Nella sua bottega, infatti, vengono portate avanti una serie di iniziative, tese a promuovere la socializzazione e la valorizzazione dell’arte fra le nuove generazioni. «La ragione per cui partecipo all’evento – dichiara la scultrice – è valorizzare un prodotto, che nasce dall’originalità e dai valori che contraddistinguono la mia vita. Spero che la comunità irpina mi sostenga in una rassegna, dove posso mettere in luce la mia passione per l’arte». L'articolo L’Irpinia con Marrero alla Sharing Art ... anteprima24

