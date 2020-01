L’Irpinia avrà undici nuove farmacie (Di martedì 28 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutodi Edoardo Sirignano Avellino – Stilata la graduatoria che prevede l’apertura di 11 nuove farmacie in provincia di Avellino. La notizia arriva dal Burc regionale, dove viene pubblicato l’elenco relativo ai vincitori di due concorsi, fermi da diversi anni. Il primo dei due bandi, sbloccato dall’esecutivo De Luca, infatti, risaliva addirittura al 2009. Solo nella città capoluogo, quindi, potranno tagliare il nastro 3 nuovi punti per la vendita dei medicinali. Non comunicati ancora i quartieri in cui c’è maggiore esigenza, ma le prime indicazioni sembrano essere rivolte verso la periferia. Altre licenze, invece, sono state rilasciate ai Comuni di Mercogliano, Monteforte, Cervinara, Ariano Irpino, Grottaminarda, Solofra, Serino e Montoro. Il dato locale, comunque, non può considerarsi del tutto positivo, tenendo conto che le 11 autorizzazioni date in ... anteprima24

L’Irpinia avrà Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : L’Irpinia avrà