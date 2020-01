L’Inter annuncia Eriksen. Lautaro salta derby (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Dalla Scala di Milano alla 'Scala del calcio': Christian Eriksen si presenta al mondo Inter, in giacca e cravatta, nel luogo dell'eccellenza dell'Italia del mondo, pronto a dare spettacolo poi con gli scarpini ai piedi e indossando la maglia nerazzurra numero 24. L'Inter annuncia in grande stile il colpo piu' importante di questo mercato, un giocatore atteso a lungo, nell'euforia dei tifosi sui social che ora sognano lo scudetto. 'L'eleganza di Milano incontra la tua classe', la frase con cui il club nerazzurro presenta il suo top player. E il danese, che ha gia' svolto il suo primo allenamento ad Appiano Gentile, racconta tutta la sua emozione: ''Non vedevo l'ora di arrivare, essere qui e' bellissimo e sono felice di essere un nuovo giocatore dell'Inter. L'opportunita' di conoscere Conte e di imparare come giocano le sue squadre mi entusiasma''. Eriksen sara' il 'tenore' del ... ilfogliettone

Dome689 : RT @FcInterNewsit: UFFICIALE - Che si alzi il sipario: l'Inter annuncia Eriksen al Teatro alla Scala. Il danese ha firmato fino al 2024 htt… - AndreaInterNews : RT @internewsit: Vecino si riprende l'Inter e 'annuncia' la convocazione per Inter-Fiorentina - - internewsit : Vecino si riprende l'Inter e 'annuncia' la convocazione per Inter-Fiorentina - -