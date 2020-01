L’indagine su Ciro Grillo e la perizia in arrivo (Di martedì 28 gennaio 2020) L’indagine su Ciro Grillo, figlio di Beppe Grillo accusato con altri tre amici di violenza sessuale nei confronti di una studentessa punta su una perizia. Si attende ancora una perizia per chiarire i fatti della notte del 16 luglio scorso in Costa Smeralda. La ragazza, milanese con madre del Nord Europa, afferma che i quattro l’hanno fatta bere e hanno abusato a turno di lei. Gli inquirenti cercano prove nei sette smartphone che avevano i quattro giovani quella notte. L’indagine su Ciro Grillo e la perizia in arrivo Ieri scadeva il termine per la presentazione della perizia da parte del tecnico fonico e informatico, ma non si sa se questi abbia depositato gli atti o se si riserva di farlo tra qualche giorno chiedendo un’ulteriore proroga motivata con la complessità del materiale repertato, di cui, scrive il Corriere della Sera fanno parte anche un video «girato» ... nextquotidiano

