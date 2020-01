Limite a 150, cinture e punti: il piano per il nuovo Codice della Strada (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Fabio Franchini La riforma del Codice della Strada torna in discussione a Montecitorio: ecco tutto quello che M5s e Pd vogliono cambiare Limiti di velocità, fumo in auto, punti sulla patente. I giallorossi si preparano a mettere mano al Codice della Strada, rivoluzionandolo in lungo e in largo. La Camera dei deputati, infatti, tornerà presto a discutere la riforma, congelata da quest'estate, visto il repentino cambio della maggioranza. Ma non solo: l'iter si era bruscamente fermato anche per le perplessità della Ragioneria dello Stato, che aveva alzato le sopracciglia analizzando i potenziali (lauti) oneri finanziari dei provvedimenti. Dubbi che peraltro persistono, visto che come riferiscono fonti parlamentari all'Agi è slittato di una settimana l'esame della riforma del Codice della Strada da parte dell'emiciclo di Montecitorio, dal momento che le criticità di natura ... ilgiornale

