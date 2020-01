Liliana Segre, l’ultimo incontro con gli studenti a giugno nello stadio di Arezzo: attesi 15mila ragazzi da tutt’Italia (Di martedì 28 gennaio 2020) L’ultimo prezioso passaggio di testimone avverrà in uno stadio. Da una parte, sugli spalti, almeno 15mila studenti. Dall’altra la protagonista e non c’entra né lo sport né la musica: sarà la senatrice a vita Liliana Segre, sopravvissuta al campo di sterminio di Auschwitz, da trent’anni testimone della Shoah. L’appuntamento sarà a giugno e sarà l’ultimo incontro di centinaia di incontri con i ragazzi delle scuole. Una lunga, incessante missione di trasmissione della memoria che porta avanti da trent’anni, e che ora ha scelto di concludere in luogo simbolico che le è molto caro: Rondine, la Cittadella della Pace in provincia di Arezzo, dove un’organizzazione ha trasformato un piccolo borgo medievale in un luogo di incontro per “amici-nemici”, ragazzi che provengono da Paesi in guerra tra loro, che vivono e studiano insieme. ... ilfattoquotidiano

