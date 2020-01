Libri: 'Il bambino nascosto', il giallo insolito di Roberto Andò (Di martedì 28 gennaio 2020) Palermo, 28 gen. (Adnkronos) - L’incontro folgorante tra un bambino e un maestro di pianoforte che diventa un giallo insolito. E' ambientato in una Napoli l'ultimo libro di Roberto Andò ("Il bambino nascosto", La Nave di Teseo, 221 pagg., 17 euro) in libreria da alcuni giorni. E' una storia di inizi liberoquotidiano

TV7Benevento : Libri: 'Il bambino nascosto', il giallo insolito di Roberto Andò... - RossellaRo_ : La sera sospira i verbi non hanno più presenza tendono a centellinare il tempo in movimenti sereni, tenui, leggeri… - renestrano : Il libro di @francescocosta ha una carta bellissima...mi ricorda i libri in brossura di quando ero bambino con le p… -