Levante non ‘sostiene’ le quote rosa. Michela Murgia le risponde: «Sei funzionale al sistema misogino» (Di martedì 28 gennaio 2020) Sui social è nata una vera polemica sulle quote rosa e la concezione di questa tematica così delicata. Michela Murgia contro Levante (alias Lagona), dopo che la cantante siciliana ha detto di aver sempre sostenuto le donne, ma di esser anche contro il concetto di ‘quota rosa’ perché, parallelamente, mina quello di meritocrazia. La scrittrice, però, non è d’accordo con lei e su Instagram ha risposto a quella sua intervista. LEGGI ANCHE > Michela Murgia sull’articolo di Libero su Nilde Iotti: «Spero che qualcuno denunci il giornalista, altrimenti lo farò io» Tutto è partito da un’intervista rilasciata nei giorni scorsi, nella settimana che porterà al Festival di Sanremo 2020. Claudia Lagona, in arte Levante, salirà sul palco del Festival già al centro delle polemiche per via di alcune uscite poco felici del direttore artistico (e conduttore) Amadeus. La cantante siciliana ... giornalettismo

Agenzia_Italia : Un autista giapponese che non era mai stato a #Wuhan ma aveva trasportato turisti da lì provenienti è il sesto caso… - HuffPostItalia : Levante: 'Mi batto per le donne, ma non sostengo le quote rosa: il posto va meritato, non dato per forza' - bastbux : @deveraun_seraun A me non sembra che nessuno voglia cancellare né censurare nessuno. Ma libertà di Levante di dire… -