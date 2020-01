LETTURE/ Etty Hillesum, spogliarsi di tutto per ritrovare l'io (Di martedì 28 gennaio 2020) A 27 anni questa giovane donna olandese di origini ebraiche venne mandata a Auschwitz dove trovò la morte. Il suo diario a teatro ilsussidiario

RonchiEnnio : LETTURE/ Etty Hillesum, spogliarsi di tutto per ritrovare l’io - acistampa : RT @acistampa: ??Letture per la #GiornatadellaMemoria ??Il libro che racconta il piano segreto del #Vaticano per salvare Pio XII dai nazisti… - acistampa : ??Letture per la #GiornatadellaMemoria ??Il libro che racconta il piano segreto del #Vaticano per salvare Pio XII da… -