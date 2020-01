L’esordio di Vito Crimi non è andato benissimo: dimentica le ‘5 Stelle’ del M5S | VIDEO (Di martedì 28 gennaio 2020) Sono giorni difficili, come quasi ogni tornata elettorale locale, per il Movimento 5 Stelle. La doppia sconfitta, che ha tutti i connotati della vera e propria batosta (seppur prevedibile) in Emilia-Romagna e Calabria, ha aperto l’ennesimo fronte di riflessione tra i pentastellati. Il capo politico ad interim, Vito Crimi, non ha responsabilità fattive (per via del breve tempo da quando è in carica) su questi deludenti risultati e, forse per l’emozione del suo nuovo ruolo o per via di un palpabile caos, si presenta con una mezza gaffe rimediata solo alla fine. LEGGI ANCHE > Vito Crimi allontana un ritorno di fiamma tra M5S e Salvini: «È inaffidabile e codardo» Davanti a una platea di cronisti, Vito Crimi stava enunciando i principi fondamentali del Movimento 5 Stelle, quelli che i pentastellati devono tornare a inseguire per recuperare appeal e consensi ... giornalettismo

