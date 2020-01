L’Emilia-Romagna ringrazia Bonaccini e Sardine a Modena: «Il centro-sinistra riparte da qui» (Di martedì 28 gennaio 2020) Grande festa ieri sera in Piazza Grande a Modena. Il clima che si respirava era quello tipico dell’Emilia-Romagna e degli elettori Bonaccini: esultare sì, ma con discrezione, quel lasciarsi andare ai festeggiamenti con dignità e rispetto, senza mai offendere nessuno. Sul palco di Piazza Grande erano presenti non solo gli esponenti di sinistra, dai sindaci della regione a Nicola Zingaretti, ma anche le Sardine. Tramite le parole di Giulia Sarcone e il messaggio di Stefano Bonaccini, governatore riconfermato per altri cinque anni, sembra che sul palco di Modena si sia messo il punto per dare inizio a qualcosa di nuovo. LEGGI ANCHE >>> Facebook rimuove il video di Salvini al Pilastro per «incitamento all’odio» Sardine: «Da ora alimenteremo il dibattito democratico vigilando sulle azioni della politica» Da ieri sera il ruolo delle Sardine nel contesto politico italiano sembra ... giornalettismo

matteosalvinimi : I vostri sorrisi sono la mia forza, Amici. Non vedo l'ora di liberare la splendida Emilia-Romagna. #oggivotoLega ??… - meb : Felicissima per la vittoria di Bonaccini. Il coraggio e la tenacia di Stefano hanno pagato. L’Emilia Romagna rimane in ottime mani. - matteorenzi : Ultimo commento sul voto in Emilia Romagna: forse qualcuno adesso ammetterà che la mossa del cavallo di agosto - ma… -