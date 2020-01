Le ultime notizie sul coronavirus: un caso in Germania, il rischio globale per l’Oms e le foto del patogeno (Di martedì 28 gennaio 2020) (foto:Justin Chin/Bloomberg/Getty Images) La preoccupazione è alle stelle, mentre il coronavirus continua la sua corsa, facendo costantemente salire il numero di contagi e di decessi. Attualmente, a martedì 28 gennaio, i casi confermati sono circa 4.500, mentre i decessi sono saliti a 106. La maggior parte dei contagi si registra in Cina (4.409), ma il virus è stato rintracciato anche in altri Paesi come Francia (3 persone), in Thailandia (8 persone), in Australia e Stati Uniti (5 persone infette in ognuno) e proprio nella mattina del 28 gennaio è stato confermato il primo caso anche in Germania. Ecco quindi gli ultimi aggiornamenti e le ultime novità sull’epidemia da coronavirus. La correzione dell’Oms: rischio globale alto Il numero di contagi e di decessi continua a crescere costantemente. Tanto che l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha corretto la ... wired

SkyTG24 : #Coronavirus, in un giorno infezioni quasi raddoppiate. Un caso in Germania. LIVE - SkyTG24 : Cosa sappiamo finora sull'incidente che ha provocato la morte di Kobe Bryant ?? - SkyTG24 : TMZ: Kobe Bryant morto in un incidente in elicottero. DIRETTA -