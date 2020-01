Le spine di Salvini dopo la sconfitta in Emilia Romagna, Meloni e Berlusconi alzano la voce: basta uomo solo al comando (Di martedì 28 gennaio 2020) Difficile far finta di niente anche nel centrodestra dopo la sconfitta in Emilia-Romagna alle Regionali del 26 gennaio. Non basta la vittoria in Calabria per ricompattare la coalizione attorno a Matteo Salvini e l’impresa idealmente sfiorata nella regione di Stefano Bonaccini. Anzi proprio per come sono andate le cose, gli alleati di Forza Italia e Fratelli d’Italia hanno molti più argomenti per scrollare il leader della Lega e costringerlo a sedersi al tavolo con loro. Di errori nella campagna Emiliano-romagnola ne ammette anche il braccio destro di Salvini, Giancarlo Giorgetti, che in un’intervista alla Stampa ammette: «Ci è mancato il voto delle città». E cioè quello dei cosiddetti moderati, che davanti all’aggressività Salviniana o si astiene o se proprio deve vota contro questo centrodestra a trazione leghista: «Da quando l’attrazione Berlusconiana sui ceti borghesi è venuta a ... open.online

