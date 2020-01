Le notizie del giorno – Lautaro rischia grosso, Mihajlovic ricoverato e foto shock su Immobile (Di martedì 28 gennaio 2020) Le notizie del giorno -Non è di certo un buon momento in casa Inter. La squadra di Antonio Conte è reduce da tre pareggi consecutivi ed è in crisi dal punto di vista dei risultati, è stata comunque una giornata positiva con i nerazzurri che hanno rosicchiato un punto ai bianconeri dopo il ko della squadra di Maurizio Sarri contro il Napoli. Ma le prossime partite rischiano di confermarsi ancora più complicate, in particolar modo risulterà pesantissima l’assenza di Lautaro Martinez, l’argentino è stato fino al momento sicuramente uno dei migliori. Il Toro nel finale di partita contro il Cagliari ha completamente perso la testa, l’attaccante dopo il giallo per proteste ha continuato ad attaccare Manganiello sia prima che dopo l’espulsione. (LA DECISIONE DELL’INTER). LEGGI ANCHE –> Calciatore dell’Inter sputa verso il quarto uomo: rischia la stangata NOME, VIDEO e ... calcioweb.eu

