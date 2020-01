Le Carte degli Illuminati – Complottista fai da te? Ahiahiahai! (Di martedì 28 gennaio 2020) Ci viene segnalato il ritorno sui nostri schermi di uno dei casi di Complottismo più antichi del mondo. Il misterioso, ma non troppo, mistero delle Carte degli Illuminati, ovvero del gioco di Carte collezionabili Illuminati di Steve Jackson Games. Come il Complottista medio vede Steve Jackson nel suo raptus creativo La Storia La storia è semplicissima: Steve Jackson, un prolifico autore di giochi da tavolo e di Carte collezionabili (quei giochi da tavolo dove giochi, come suggerito dal nome, con un mazzo di Carte “Standard” che puoi migliorare comprando dei kit di espansione, composti da economici pacchetti “random” come le figurine o costosi kit preconfezionati con le Carte migliori per vincere il gioco) si imbattè una volta nel ciclo di romanzi satirici Trilogia degli Illuminati. Una storiella buffa, parodia delle teorie del complotto degli anni ’70 e ... bufale

