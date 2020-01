“Lavialibera”, la nuova rivista di Libera racconta le mafie di oggi. Don Ciotti: “Sveliamo la connivenza con il capitale” (Di martedì 28 gennaio 2020) Dopo le stragi del 1993, Libera e il Gruppo Abele lanciarono il mensile Narcomafie. Ora ne raccolgono e aggiornano l’eredità con una nuova testata bimestrale, LaviaLibera: “oggi non si può più parlare di mafie senza mettere in luce la profonda connivenza del sistema mafioso con quello dell’accumulazione indiscriminata del capitale”, scrive don Luigi Ciotti nell’editoriale di del primo numero, presentato a Roma. Nel 2020 “parlare di mafie alla vecchia maniera, sotto un profilo esclusivamente criminale e legato alla violenza diretta, significa non aver colto l’evoluzione del crimine organizzato”, scrive Libera in una nota. Anche se negli ultimi anni i riflettori mediatici si sono concentrati sull’espansione delle mafie fuori dai territori tradizionali, l’inchiesta di copertina del debutto torna lì dove tutto è cominciato: “Mafia ... ilfattoquotidiano

