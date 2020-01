Laura Chiatti mostra il ritocco del chirurgo felice dei soldi spesi (Foto) (Di martedì 28 gennaio 2020) Da pochi giorni Laura Chiatti ha superato il milione di follower festeggiando con un quasi Senza veli, una Foto bellissima, poi ieri sera alcuni scatti in una location che adora e mentre ringrazia trucco e parrucco gioca al biliardino e si mostra in tutto il suo splendore. Impossibile non notare la scollatura super vertiginosa e il suo siparietto social diventa più sexy che mai ma la Chiatti sdrammatizza quando arrivano i commenti degli amici vip. Un hotel di lusso, la bellezza dell’attrice ma soprattutto la sua sincerità. I commenti alle sue ultime Foto su Instagram sono rivolti al seno, un décolleté così prosperoso che in genere non si nota molto con altri abiti. Follower impazziti, qualcuna come sempre è invidiosa ma ci sono Miriam Leone, Leonardo Pieraccioni, Eva Riccobono e tanti altri. “Amore che poppe!” scrive proprio Eva e Laura Chiatti dà la risposta più bella: “I soldi meglio ... ultimenotizieflash

zazoomnews : Laura Chiatti e il biliardino tutti notano un “dettaglio” e l’attrice ammette: «I soldi meglio spesi» - #Laura… - Noovyis : (Laura Chiatti super hot: tutto il seno di fuori! E ammette: “I soldi meglio spesi”) Playhitmusic -… - GalantoMassimo : @Manilanazzaro diciamo che preferisco quello di Laura Chiatti su Instagram, ecco (però Achille ci darà tante soddisfazioni, come sempre) -