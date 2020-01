Latina, va sotto casa dell’ex e la minaccia con una pistola: la perseguitava da mesi, arrestato (Di martedì 28 gennaio 2020) Un uomo è andato sotto casa della sua ex convivente a Latina e l'ha minacciata con una pistola. L'aggressore, che la perseguitava da mesi con minacce e pedinamenti, non accettava la fine della relazione. La donna è riuscita a fuggire, e ha chiamato la polizia. L'uomo è stato arrestato con l'accusa di atti persecutori e maltrattamenti in famiglia. fanpage

