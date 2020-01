L’Aquila, parroco molto stimato e conosciuto, picchiato a sangue da un uomo, l’aggressore credeva che fosse l’amante della moglie (Di martedì 28 gennaio 2020) Il vice parroco della chiesa di San Francesco d’Assisi alL’Aquila, don Pino Del Vecchio ha dovuto ricorrere alle cure dei medici del pronto soccorso. Il prete, molto noto e stimato in città, è stato picchiato a sangue da un uomo. Don Pino è stato colpito più volte da uno sconosciuto. l’aggressore subito dopo è scappato. Il parroco ha denunciato l’accaduto al comando dei carabinieri. Il prete ha raccontato che l’aggressore lo ha scambiato, sbagliando, come l’amante di sua moglie. Il parroco ha raccontato che nella serata di domenica verso le 19 a Fontecchio era alla guida della sua auto quando è stato affiancato da un’altra vettura. Il conducente dell’altra vettura ha chiesto di scendere al prelato e dopo avergli detto di essere sicuro che era l’amante della moglie ha iniziato a picchiarlo con alcuni pugni al volto. Il parroco ha cercato in tutti i modi di ... baritalianews

Nucciomaugeri : RT @mattinodinapoli: L'Aquila, scambia il parroco per l'amante della moglie e lo prende a pugni: denunciato - AntonellaFior18 : RT @mattinodinapoli: L'Aquila, scambia il parroco per l'amante della moglie e lo prende a pugni: denunciato -