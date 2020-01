L’alligatore: trama, cast e anticipazioni serie tv. Quando esce (Di martedì 28 gennaio 2020) L’alligatore: trama, cast e anticipazioni serie tv. Quando esce Su Rai 2 è in arrivo una nuova serie tv prodotta in Italia: stiamo parlando de l’Alligatore. Le riprese sono iniziate il 4 novembre dello scorso anno e continueranno almeno fino a febbraio. Lo show è una miniserie televisiva composta da 4 episodi si ispira a una serie di romanzi di successo nati dalla penna di Massimo Carlotto. Ci si aspetta che lo show possa debuttare su rai entro ottobre 2020; per la regia sono state coinvolte due figure: Daniele Vicari e Emanuele Scaringi. Cerchiamo di scoprire qualcosa in più sui dettagli della trama e il cast de L’Alligatore L’Alligatore: la trama La trama dello show ruota intorno la figura di un detective: Marco Burrati, un personaggio anticonvenzionale che ci porterà in questo mondo dai colori e ambientazioni in pieno stile noir. In particolare ... termometropolitico

